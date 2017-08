A Borgo San Lorenzo da sabato è tempo di Palio

Tutto pronto a Borgo San Lorenzo, per il Palio di San Lorenzo, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono. Si inizierà sabato 5 Agosto con la riconsegna del Palio da parte della squadra vincitrice nel 2016 e con la consegna dei jolly da parte delle squadre. Nel pomeriggio via ai primi due giochi della semifinale, che metterà l’una contro l’altra le squadre di cinque rioni al via (Santa Lucia, Villa Pecori, Zeti-Crocifisso, Olmi-Salaiole e Sagginale-Rabatta) eliminando l’ultima. Dalle 18.30, poi, edizione straordinaria di Aperitivo al Gasometro, con musica dal vivo fino a tarda notte, anche questa nei pressi del Palazzo Comunale.

Il giorno seguente, domenica 6 Agosto, si svolgeranno i restanti tre giochi. Il 10 di Agosto, In occasione di San Lorenzo, le 4 qualificate ripeteranno le cinque discipline. I giochi previsti sono corsa dei carretti (vecchia tradizione a Borgo), tiro alla fune, corsa della rotoballa (vera novità rispetto ai giochi dello scorso anno, che va a sostituire la corsa della polenta), spaghetti piccanti e tiro alla rulla.

Grande l’impegno da parte della Pro Loco nell’organizzazione dell’evento, in particolare della Commissione al Palio specificatamente dedicata, guidata da Guido Cassigoli, che ha trovato notevole appoggio anche da parte dei capitani delle varie squadre. In occasione del patrono si terrà, fra l’altro, l’edizione di agosto di “Dalla Soffitta alla Cantina”, il tradizionale mercatino dell’usato e antiquariato. La sera quindi, con gli occhi al cielo per ammirare le stelle cadenti, sempre Piazza Dante ospiterà la “Cena in Piazza” al termine dei giochi del Palio, nel tratto antistante il Comune, con le squadre partecipanti e con tutti coloro che vorranno unirsi con voglia di stare insieme e far festa.

Questo il programma di massima dei giorni coinvolti dalla manifestazione:

Sabato 5

Mattina Riconsegna del Palio; ore 16 – Primo gioco del Palio: Tiro alla Rulla; 18.30 – Secondo gioco del Palio: Tiro alla fune; 18.30 Aperitivo al Gasometro

Domenica 6

16.30 Terzo Gioco del Palio: Corsa dei Carretti; 18 Quarto Gioco del Palio: corsa della rotoballa; 19.30 Quinto gioco del palio: Spaghetti piccanti

Giovedì 10

Dalle 8 e per tutta la giornata “Dalla soffitta alla cantina”; 15 Finale del palio con disputa di tutti e 5 i giochi in sequenza; 20 Premiazione e consegna del Palio; 20.45 Cena in Piazza

Tutti gli aggiornamenti su www.prolocoborgosanlorenzo.it e sulla pagina facebook della Pro Loco.

Fonte Ufficio stampa Pro Loco Borgo San Lorenzo