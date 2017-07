“Beethoven’s Silence”, il nuovo romanzo di Sonia Paolini

Beethoven’s Silence è la storia di una ragazza, Irina, che all’età di nove subisce una violenza, una violenza che segnerà la sua esistenza.

Beethoven’s Silence è la storia di Philippe, un direttore d’orchestra che, fino al giorno della morte della moglie e del figlio, non capisce che sono loro il bene più prezioso che la vita gli ha donato.

Quando se ne rende conto, è troppo tardi.

Due sono i drammi narrati.

La violenza su un minore e le sue conseguenze.

L’egoismo dell’essere umano.

Non è facile per i due protagonisti accettare la realtà, come non è facile pensare al futuro o guardare indietro al passato.

Preferiscono chiudersi nelle loro sofferenze.

Lei condannando le altrui azioni.

Lui condannando le proprie.

Un giorno però, loro malgrado, si trovano, confinati sotto lo stesso tetto, a dover tentare di superare i propri drammi.

Lentamente tra i due si crea un legame.

Inizialmente dettato dalla curiosità.

A poco a poco, dalla consapevolezza di quanto la forzata unione sia propizia.

Scopriranno quanto sia ancora bello vivere.

La musica è loro alleata.

Colei che ammorbidisce le inalienabili distanze.

Colei che addolcisce il triste sapore della sconfitta.

Colei che fa dono a entrambi di una chance.

Irina e Philippe non attendono altro, perché, nel profondo dei loro cuori, anelano alla salvezza dell’anima.

Sebbene Beethoven’s Silence sia una storia triste, presenti sono anche la speranza, il desiderio di superare e forse dimenticare le cose brutte della vita, gli errori commessi.

Di conforto e aiuto sono altri personaggi che si inseriscono nella vicenda.

Medici, psicologi, amici, amanti, colleghi.

Ciascuno portatore della propria realtà.

Una storia profonda, a tratti spietata e violenta, a tratti delicata e dolce.

Uno stile intenzionalmente semplice che permette al lettore di percepire ogni emozione dei protagonisti e dei non protagonisti.

Ogni loro pensiero.

L’introspezione psicologica permea l’intera narrazione e aiuta a giustificare, a condividere, nella loro irrazionalità, i comportamenti dei diversi interpreti.

Una storia che dell’essere umano celebra i lati peggiori e i lati migliori.

Una storia vera con una grande morale.

Due colleghi psicologi e amici di lunga data ideano un progetto che vede protagonisti due loro pazienti, diversi in tutto ma uniti dalla profonda sofferenza che li ha segnati e, inaspettatamente, dalla musica classica. Il desiderio della giovane Irina, martire di violenze e abusi, di vivere la realtà di una comune adolescente si fonderà con la speranza di Philippe di superare il rimorso di aver permesso che la moglie e il figlio, vittime della sua effimera esistenza, morissero. Faranno da cornice ai loro desideri e speranze l’energia della dottoressa Jean La Mot, che considera il suo operato una missione, la determinazione e il coraggio di Etienne, deciso a percorrere la lunga strada che dista dal proprio cuore a quello della ragazza che ama e l’ossessione di Pierre Danton, un efferato criminale, disposto a tutto pur di riavere accanto a sé la sua donna. Ogni parte del progetto è studiata nei minimi dettagli, niente andrà storto o forse niente andrà per il verso giusto…

Sonia Paolini è nata e vive in provincia di Roma insieme ai tre figli e al marito. Lavora e nel tempo libero si diletta nella scrittura. A dicembre 2012 ha pubblicato un romanzo in versione e-book (Sinnerman, casa editrice Drops Edizioni), nel 2013 ha pubblicato due racconti in versione cartacea (Nothing Else Matters, casa editrice Montegrappa, raccolta Mon Amour!, Sanctae Foedus Amicitiae, casa editrice Montegrappa, raccolta Mes Amis!) arrivati finalisti a due concorsi letterari indetti dalla casa editrice. Beethoven’s Silence ‘… io sono Irina e sono Elise…’, è stato pubblicato a gennaio 2016 dalla casa editrice Lettere Animate.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010524733444

https://twitter.com/soniapaolini

https://www.linkedin.com/in/sonia-paolini-986b8518

Formato: E-Book e versione cartacea

Lunghezza stampa: 496 pagine

Genere: Romanzo Rosa, Narrativa Contemporanea

Editore: Lettere Animate Editore (13 gennaio 2016)

Titolo: Beethoven’s Silence ‘…io sono Irina e sono Elise…’

Autore: Sonia Paolini

Lingua: Italiano

ISBN: 9788868826765

ASIN: B01AL0FNQY

Prezzo: 1,99 E (e-book); 26,00 E (libro)