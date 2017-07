“Because the Night”: 40 anni di grandi concerti in mostra a Firenze

Vasco Rossi, Gianna Nannini, Zucchero, Pino Daniele, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, Lucio Dalla… Nomi storici della musica tricolore come non li avete mai visti. O meglio, come non li vedevate da tempo.

E’ dedicata ai cantautori italiani la seconda edizione di Because The Night, mostra fotografica – ma non mancano video, manifesti e memorabilia – che ripercorre i grandi concerti fiorentini degli anni 70/80, in programma da venerdì 14 a domenica 23 luglio nel Salone Borghini dell’Istituto degli Innocenti di Firenze nell’ambito del Musart Festival (orario 10/19 – fino alle ore 21,30 in occasione dei concerti del Musart Festival – ingresso libero).

L’inaugurazione, aperta a tutti, è fissata per venerdì 14 luglio alle ore 17, alla presenza di artisti, promoter e addetti ai lavori che contribuirono a quella indimenticabile stagione live.

Curata dal regista Edoardo Zucchetti, l’esposizione presenta 50 scatti, gigantografie, poster, video originali e materiali promozionali dell’epoca tratti dagli archivi di New Press Photo, Saulo Bambi e Claudio Guglielmi.

Serate memorabili come quella che nel giugno 1979 vide protagonisti Lucio Dalla e Francesco De Gregori allo Stadio Franchi, uno scatenato Vasco Rossi in concerto all’allora Teatro Tenda, anno 1983. E ancora: Franco Battiato (1980), Edoardo Bennato (1980), Alberto Fortis (1981), Claudio Baglioni (1985), Zucchero (1987), Pierangelo Bertoli (1986), Gianna Nannini (1987), Ivano Fossati (1988) e molti altri artisti che hanno fatto la storia della musica italiana.

“Because the Night” è organizzata nell’ambito del Musart Festival che da lunedì 17 a sabato 22 luglio vedrà in concerto in piazza della Santissima Annunziata Yann Tiersen (lun 17), Raphael Gualazzi (mar 18), Orchestra della Toscana Diretta da Daniele Rustioni e Coro Di Roma (mer 19 con Carmina Burana e Boléro), Paolo Conte (gio 20), Francesco Gabbani (ven 21), Deproducers (sab 22 con lo spettacolo Botanica), Cesare Picco (dom 23 ore 4,45, aspettando l’alba).

Musart Festival propone un binomio tra musica e luoghi d’arte. Durante le serate, gli spettatori potranno visitare gratuitamente, oltre alla mostra “Because the Night”, alcuni dei luoghi d’arte più significativi che si affacciano su piazza della Santissima Annunziata.

