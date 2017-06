“Aware, Scritte per la musica” in scena a Roma

L’espressione “Mono No Aware “descrive nell’estetica giapponese un forte coinvolgimento per uno spettacolo di rara bellezza e la sensazione nostalgica che lo segue.

“Aware, Scritte per la musica” è un format teatrale che si propone di coinvolgere in un unico flusso performativo reading di poesia originale, musica dal vivo e arti visive. Suoni Musica e Visioni riprodurranno in uno spazio creativo di volta in volta diverso una rappresentazione poetica in movimento con la tematica prescelta.

Nell’ambito della serata si alterneranno sul palco le voci di Giuseppe Mortelliti e

Fabio Appetito, con la partecipazione di Clementina Pagliuso.

Il tutto coronato dalla musica dal vivo di Martina Tiberti e Roberto Scippa, adattata appositamente per i testi dei lettori.

Gli stessi daranno vita ad un mood di poesie incentrate su temi diversi, uniti da un unico filo conduttore, una liaison inaspettata che coinvolgerà il pubblico in una dimensione ricca di Pathos.

L’Associazione Culturale Teatro Trastevere

presenta

“Aware, Scritte per la musica”

il Format Teatrale

DATA UNICA

5 luglio 2017, ore 21:30

Con:

Giuseppe Mortelliti Fabio Appetito Clementina Pagliuso.

Musica:

alla chitarra acustica Roberto Scippa, al contrabbasso Martina Tiberti.

Teatro Trastevere, via Jacopa de Settesoli n. 3,00153 Roma

costo: 8 euro + 2 euro tessera associativa

contatti: 06.5814004 – info@teatrotrastevere.it

Fonte Ufficio Stampa – Vania Lai