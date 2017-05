Attualità e poesia a Roseto degli Abruzzi

Un quadro critico sull’utilizzo dei mezzi di informazione di massa, una metanalisi sul linguaggio e sui temi del mondo giornalistico al fine di ampliare le conoscenze su tutto ciò che la stampa, i telegiornali e la rete, entrando nelle nostre case, quotidianamente passano in rassegna. Ma non solo. Sarà una serata dedicata anche all’apollinea arte poetica, la poesia che apre la mente, che fa sognare a occhi aperti, che fa guardare alla realtà in modo differente. Questi saranno i temi della prossima cena evento organizzata dalla dott.ssa Eva Galli, presidente del Rotary Club Teramo Est.

A dare il via all’iniziativa culturale programmata per giovedì 27 aprile a partire dalle 20.30 sarà il noto giornalista Luca Zarroli, il quale − dopo aver trattato dell’evoluzione, nel corso degli ultimi anni, dei mass media come strumenti di informazione sempre più partecipativi, social e 2.0 − lascerà spazio quindi alla Maison de la Poésie che vedrà la presentazione dei libri “La mia via” del dott. Antonio Lera, “Cercando intorno a me” di Maria Mosca e “Io, te e l’amore che ci avvolge” del dott. Eugenio Flajani Galli, psicologo e saggista giuliese, il quale inoltre omaggerà ogni partecipante all’evento di tale sua raccolta di poesie e proietterà su maxi schermo degli artwork da egli stesso ideati e realizzati. A fare da cornice il fascino senza tempo di Villa Paris di Roseto degli Abruzzi, una sontuosa villa liberty recentemente restaurata. Per nutrire (non solo) il corpo ma anche la mente.

Fonte Ufficio stampa Rotary Club Teramo Est