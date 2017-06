Arredi per casette in legno: quali scegliere?

e

Le casette in legno rappresentano una soluzione interessante per chi intende arricchire il proprio giardino, o per chi ne vuole fare una piccola dimora per le vacanze. Questo tipo di costruzioni prefabbricate sono ecologiche e si prestano agli usi più disparati. Basta fare una ricerca online per imbattersi in tantissimi modelli e dimensioni: ci sono quelle molto piccole adatte per creare un’area giochi in giardino per i bambini, o quelle medie che possono essere molto utili come deposito di attrezzi o area fitness, ma esistono anche quelle abbastanza grandi da avere tutti i comfort di un’abitazione classica.

In questo caso, dopo aver scelto il modello di casetta in legno che più risponde alle proprie necessità, bisogna passare alla selezione dell’arredi. La Pratolina offre una vasta gamma di arredamenti, acquistabili direttamente online e con pochi click. Prima di acquistare, lo store propone anche un archivio con video che mostrano quale sia il risultato finale che si può ottenere acquistando una casetta in legno e arredandola con tutto l’occorrente. Il sito fornisce consigli dettagliati sugli arredi: per chi, ad esempio, acquista una casetta in legno per installarla in riva al lago, lo stile che si addice è quello lacustre. Seppur tutto sia chiaramente personalizzabile, per replicare l’atmosfera tipica del lago, occorre scegliere materiali e colori che ne ricordino l’ambientazione. Da una sedia a dondolo in midollino, utilizzabile sia all’interno sia all’esterno, a sgabelli e sedie rigorosamente in legno. Anche la cucina deve essere “a tema”, di conseguenza non può mancare un barbecue per grigliare la carne e magari il pesce pescato proprio nel lago. I complementi minimal, poi, rappresentano quel tocco in più per le casette in legno e nel caso specifico di una casa al lago, è consigliabile uno stile depurato, ossia senza decorazioni o fronzoli che in questo caso non aggiungerebbero alcunché all’ambientazione.

Non c’è casa accogliente senza piante e fiori, ragion per cui una scelta delicata è rappresentata anche dai vasi ed eventualmente dalle mensole sulle quali gli stessi possono essere poggiati, assieme a libri e foto. Le mensole possono essere composte a piacere e derivare da stili differenti, che però ben si coniugano con quello lacustre. Su La Pratolina si trovano, insomma, tutti quei consigli che consentiranno di curare anche i dettagli, anche relativamente a gocce appendiabiti e cestini portatutto. Perché una casetta in legno è di per sé affascinante, ma se arredata a dovere può diventare un vero e proprio gioiello.