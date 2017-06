Alle origini dell’Ordine Templare: se ne parla a Poggibonsi

Si parla delle origini dell’Ordine Templare nel primo incontro che organizza la neonata associazione culturale “Fisicamente” di Poggibonsi.

Martedì 13 giugno 2017 alle ore 21.15, ad ingresso gratuito, presso la sede di via Montenero 13, chi vorrà potrà partecipare ad un’interessante conferenza sulla nascita del movimento Templare, primo e finora ultimo ordine cavalleresco-monacale della cristianità.

Sono frammentarie le informazioni sulle origini che hanno portato alla diffusione dell’Ordine: mentre si conoscono le vicende di personaggi straordinari come Hugue de Payns considerato il padre dell’iniziativa che portò alla formazione della Fraternitas dei “Pauperes Milites Christi”, assolutamente nulla sappiamo circa l’origine spirituale del “Novum Militiae Genus” le cui basi teologiche furono poste da San Bernardo di Chiaravalle.

E ancora oggi, a distanza di 700 anni dalla morte di Jacques de Molay (1314), l’ultimo gran maestro che prima di subire il martirio avrebbe lasciato una profezia con cui annunziava il ritorno dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio, sono molti i motivi che spingono ad approfondire studi e ricerche su questa interessante pagina di storia.

Per informazioni: 3202180355

