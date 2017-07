Alle Acli di Cagliari arriva il corso base di cinese

Le Acli provinciali di Cagliari organizzano per la prima volta il corso di cinese rivolto ai principianti assoluti. L’obiettivo è quello di trasmettere ai partecipanti non solo una conoscenza base della lingua cinese in tutte le sue sfaccettature: grammatica, fonetica e grafia degli ideogrammi, ma anche usi e costumi di questo paese, che con la globalizzazione sta entrando, sempre più, a far parte della nostra realtà.

Il corso metterà i partecipanti in condizione di riconoscere alcuni caratteri (circa 200) di questa complessa lingua e a conversare in modo elementare.

Le lezioni si terranno il martedì e il mercoledì dalle 12 alle 13.30 per un totale di 21 ore presso la sede provinciale delle Acli in Viale Marconi, 4 a Cagliari. La data effettiva di inizio sarà stabilita una volta raggiunto il numero minimo di iscritti.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni: acliprovincialicagliari@gmail.com; 07043039

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari