Al via la II edizione del concorso di poesia “Vita alla vita”

A seguito del successo riscosso dalla prima edizione (oltre 250 gli elaborati pervenuti da tutta Italia) l’associazione culturale Vita alla Vita indice il bando di partecipazione per l’omonimo premio di poesia under30 2017, seconda edizione. Anche quest’anno si confermano gli scopi del premio: offrire un’opportunità seria e gratuita ai giovani poeti per mettere in evidenza i propri scritti, promuovendo la poesia come mezzo di espressione e di conoscenza del proprio io più profondo che trova vigore nella condivisione e nel dialogo. Si partecipa con un solo elaborato da inviare entro e non oltre il 15 giugno 2017. Con adeguato anticipo verranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’associazione VITA ALLA VITA i nominativi dei 7 autori finalisti. La premiazione si terrà in data 14 ottobre 2017 presso Caffè-libreria “Lettera22” di Viareggio, durante la quale verrà nominato il vincitore assoluto, il cui testo verrà pubblicato sul blog letterario “Interno Poesia”, uno dei maggiori siti italiani di Poesia. Il giudizio delle opere verrà affidato a: Walter Bandelloni (presidente), Andrea Cati (fondatore di Interno Poesia) e Luca Bresciani (poeta). È possibile richiedere il bando completo scrivendo a: ass.vitallavita@gmail.com o consultando la pagina FB VITA ALLA VITA.

Fonte Ufficio stampa – Annunziata Felice