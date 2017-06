Al via in Calabria “Cinema ambulante – storie di integrazione”

“CINEMA AMBULANTE – storie di integrazione” è una rassegna di opere cinematografiche realizzate da registi in rappresentanza di quei Paesi e culture ormai stabilite da tempo in Calabria.

La rassegna nata da un’idea dall’associazione culturale Guarimba è parte del progetto promosso dal Mibact: MigrArti II edizione 2017 e costituisce l’unica proposta calabrese ad essersi aggiudicata il bando del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La seconda edizione si svolgerà dal 12 al 20 giugno prevalentemente nella città dei bruzi e gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cosenza, della Regione Calabria, di MigrArti e di una schiera folta di partner quali: Centro Arti Musica Spettacolo dell’Università della Calabria, Museo del fumetto di Cosenza, Verdebinario, Cinepresi, Otravez, Svevo Srl e fra i media partner Radio Ciroma, CosenzApp, Infonight, Visit Cosenza e Ponteradio.

Un calendario fitto di incontri, presentazioni e proiezioni che ha come obiettivo quello di creare un ponte di discussione e contaminazione fra la Calabria e tutte le culture migranti che oggi stabilmente la popolano.

Non solo cinema, ma talk importanti in cui si confronteranno esperienze umanitarie, realtà sociali che operano nel territorio calabrese.

Dal Museo del fumetto situato nel centro storico di Cosenza, all’Università della Calabria, passando per Otra Vez, il Castello Svevo e alcuni istituti scolastici della città dei bruzi.

Tanti saranno i luoghi attraversati da Cinema Ambulante, scenari cittadini ma anche spazi importanti di accoglienza e inclusione sociale quali il Centro di Accoglienza della città di Amantea, dove Guarimba dal 23 giugno 2016 ha inaugurato la prima biblioteca per rifugiati in Calabria, con più di 100 testi presenti, a disposizione di tutti i ragazzi del centro e infine la città di Badolato, modello cittadino virtuoso in termini di integrazione territoriale nella regione Calabria.

Ma non finisce qui.

Cinema Ambulante darà infatti vita in questa edizione 2017 al primo DRIVE IN in Calabria. La suggestiva Piazza XV marzo di Cosenza, accoglierà infatti il grande cinema all’aperto nelle giornate del 16-17-18 giugno.

IL PROGRAMMA

GLI INCONTRI:

LUNEDÌ 12 GIUGNO: consegna del Premio Cinemambulante per l’impegno umanitario.

DOMENICA 18 GIUGNO: alle 17:00 presso OTRA VEZ COSENZA incontro sull’importanza del progetto Migrarti promosso dal MIBACT che ha finanziato Cinemambulante.

I FILM:

LUNEDÌ 12 GIUGNO

“FISHERS OF MEN” di MOAS (Italia)

Moas (Migrant Offshore Aid Station), è una ONG specializzata nella ricerca e soccorso, fondata dagli imprenditori italo-americani Christopher Catrambone e Regina Catrambone.

LUOGO: Istituto Gullo| Orario: 19:00

MARTEDÌ 13 GIUGNO

“AYA: LA VITA A YOP CITY” di Marguerite Abouet e Clément Oubrerie (Francia/Costa D’Avorio)

Aya ha 19 anni e vive a Yopougon, quartiere popolare d’Abidjan, Costa d’Avorio. Da un celebre fumetto nasce questo film d’animazione che racconta la vita di una città e dei suoi divertenti abitanti.

LUOGO: Museo del Fumetto di Cosenza | Orario: 19:00

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO

“THE TRIBE” di Myroslav Slaboshpytskiy (Ucraina)

Sergey, sordo e muto, entra in un convitto specializzato ed è costretto a subire i riti della banda che controlla l’istituto e che traffica in loschi affari e nella prostituzione.

LUOGO: Castello Svevo di Cosenza | Orario: 20:30

GIOVEDÌ 15 GIUGNO

Cortometraggi

Una selezione di cortometraggi per gli studenti italiani e stranieri della Università della Calabria.

LUOGO: Quartiere Martensson, UNICAL| Orario: 21:00

VENERDÌ 16 GIUGNO

“I FIORI DI KIRKUK” di Fariborz Kamkari (Italia/Iraq)

Iraq, anni Ottanta, in pieno regime Saddam Hussein: Najla torna a Kirkuk dall’Italia, dove ha studiato, alla ricerca del fidanzato coinvolto nella resistenza.

LUOGO: Piazza XV Marzo di Cosenza (DRIVE IN)| Orario: 21:00

SABATO 17 GIUGNO

“LA SOLEDAD” di Jorge Thielen Armand (Venezuela)

Una villa fatiscente in uno dei quartieri più ricchi di Caracas. La tenuta è stata ereditata in via informale da Rosina, che oggi ha 72 anni, ed è rimasta a occuparsi della casa.

LUOGO: Piazza XV Marzo di Cosenza (DRIVE IN)| Orario: 21:00

DOMENICA 18 GIUGNO

“LA LOCANDA DELLA FELICITÀ” di Zhang Yimou (Cina)

Nel corso della sua vita Zhao non ha mai avuto molta fortuna con le donne. Poi un giorno incontra una vedova che attrae la sua attenzione. Per non farsi lasciare un’altra volta le fa credere di essere ricco.

LUOGO: Piazza XV Marzo di Cosenza (DRIVE IN)| Orario: 21:00

LUNEDÌ 19 GIUGNO

“VANGELO” di Pippo Delbono (Italia)

Pippo, regista teatrale, si reca in un centro dove i profughi trovano asilo e condivide la loro quotidianità fatta di tempo sospeso tra dolorose memorie e incerto futuro.

LUOGO: Centro storico di Badolato| Orario: 20:30

MARTEDÌ 20 GIUGNO

Proiezione di corti africani

In occasione della Giornata del Rifugiato organizzeremo una proiezione speciale nel centro di accoglienza di Amantea con opere in formato di cortometraggio di registi africani.

LUOGO: Centro di Accoglienza di Amantea| Orario: 20:00

CHI SIAMO

La Guarimba è una associazione culturale con sede legale in Calabria, la terra dove tutto è possibile, che si occupa principalmente di cinema ed illustrazione e usa la cultura come un veicolo per promuovere valori di democrazia partecipativa, integrazione e accessibilità.

Fondata da Giulio Vita, calabro-venezuelano tornato alle sue radici nel 2012 per creare il festival di cinema; Sara Fratini, illustratrice venezuelana laureata in Belle Arti e Nancy e El Tornillo De Klaus, collettivo spagnolo di artisti audiovisivi e critici cinematografici.

Guarimba è una parola che per gli indios venezuelani significa “posto sicuro”.

L’associazione culturale La Guarimba ha come obiettivo quello di riportare il cinema alla gente e la gente al cinema. Questa motivazione li ha portati a riparare un vecchio cinema all’aperto di 938 posti in Calabria; ad organizzare un festival del cortometraggio internazionale a ingresso libero; a creare La Scuola Delle Scimmie in Puglia, un processo di formazione di cinema e di illustrazione indipendente per 45 ragazzi; a creare La Guarimba On Tour dove ogni anno portano on the road la loro selezione di cortometraggi in giro per il mondo e nell’agosto 2015 ad organizzare la prima conferenza europea di Vimeo, il più grande distributore di cinema online diretto.

Vincitori del progetto europeo di MEDIA EUROPE in collaborazione con REELPORT sono al lavoro per creare la prima video-biblioteca del cortometraggio in Calabria.

Contatti

http://www.laguarimba.com/it

http://cinemambulante.com/

