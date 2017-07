ABC dell’informatica: corso a Quartu S. Elena

Si terranno il martedì e il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 le lezioni del corso “A B C dell’informatica” rivolto agli adulti che vogliono avvicinarsi al mondo digitale.

Le Acli di Cagliari proseguono l’attività di alfabetizzazione informatica nei vari circoli, finalizzata a limitare l’enorme divario tra le nuove e le vecchie generazioni, attraverso l’insegnamento delle nozioni di base per l’utilizzo del computer, necessarie ad accedere ed utilizzare i nuovi servizi che il terzo millennio mette a disposizione mediante la rete.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di scrivere e stampare testi, utilizzare la posta elettronica, navigare su internet, comunicare tramite i social network più diffusi e accedere ai servizi digitali erogati dalle Pubbliche amministrazioni.

La sede del corso è in Via Diaz 106 a Quartu S.Elena. Per informazioni e per le iscrizioni contattare la segreteria organizzativa al n. 070/43039 o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com.

Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno il 70% dei moduli.

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari