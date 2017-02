Chi parla due lingue è più protetto dall’Alzheimer, lo afferma uno studio italiano pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) coordinato da Daniela Perani, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele. In pratica è stato riscontrato che parlare almeno due lingue può ritardare l’insorgere della demenza senile fino a 5 anni rispetto a chi di lingue parla solo la propria. Nello studio, i ricercatori mostrano che il cervello dei pazienti bilingue presenta una maggiore attività metabolica nelle strutture cerebrali frontali, implicate in compiti cognitivi complessi.

(Fonte: Ansa.it)